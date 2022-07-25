Бразилия

Форвард награвся в Європі.

Бразильський нападник грецького Олімпіакоса Тікіньо Соарес, відомий також завдячуючи своїм виступам у складі португальського Порту, свого часу був помітним кандидатом на підсилення представників топ-чемпіонатів Європи, однак у 2020 році вирішив обрати Китай у якості свого тимчасового місця роботи.

Коли ж виконавець повернувся з Тяньцзиня в якості вільного агента, то за його підписання боровся вже виключно грецький колектив, а відсутність прогресу під час розвитку професійної кар’єрі в місцевій Суперлізі піднесло питання про можливе повернення футболіста на батьківщину.

Зрештою, як повідомляє італійська преса, у 31-річному віці технічно обдарований гравець близький до укладання повноцінної угоди з Ботафого.

Нападнику запропонували трирічний контракт із зарплатнею в 1,8 млн євро "чистих" прибутків на рік.

За минулий рік Тікіньо провів 46 матчів, забивши 14 голів.