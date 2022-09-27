Бразилия

Футболіст зараз виступає у Бразилії.

Колишній вінгер донецького Шахтаря та Металіста Тайсон, який зараз грає за Інтернасьйонал, розповів про конкуренцію та можливе завершення кар'єри.

"Я мало граю. Але дуже добре, коли є конкуренція в команді. У нас має бути широкий вибір футболістів, якщо ми хочемо виграти чемпіонат Бразилії.

Подивіться на Фламенго. Такі футболісти, як Артуро Відаль, Педро... Вони сидять на лаві для запасних.

Чи розчаровує мене ця ситуація? Так, розчаровує. Якщо б було інакше, я би завершив кар'єру.

Коли я закінчу з футболом? У той день, коли відчую, що більше не можу грати. До квітня у мене контракт, а далі подивимося", — сказав Тайсон в інтерв'ю Bolavip Brasil.

У цьому чемпіонаті Бразилії 34-річний Тайсон зіграв 13 поєдинків за свій клуб, один гол та один асист. Виходить він на поле частіше за все із лави запасних.