Бразилия

Клуб оформив перемогу за три тури до закінчення чемпіонату.

Палмейрас, обігравши Форталезу у матчі 35-го туру бразильської Серії А (4:0), клуб із Сан-Паулу гарантував собі чемпіонський титул у сезоні-2022.

Після 35 турів у активі Палмейрас 77 очок. Відрив від найближчого переслідувача – Інтернасіонала – становить 13 балів.

Палмейрас стали чемпіонами Бразилії в рекордний одинадцятий раз (1960, 1967, 1967, 1969, 1972, 1973, 1993, 1994, 2016, 2018, 2022). У Сантоса 8 перемог, у Корінтіанс та Фламенго – по 7.