Бразилия

Футболіст висловився про 2022 рік.

Колишній нападник збірної України Жуніор Мораес, який наразі грає за бразильський Корінтіанс, прокоментував сезон 2022 року.

"Привіт, друзі. Безсумнівно, цей рік був найважчим у моїй кар'єрі. Я навіть не думав, що доведеться пережити кілька ситуацій, у які я потрапив цього року. Це був рік виживання та навчання. Я хочу подякувати всім у Корінтіансі, особливо медичний персонал — за все піклування та роботу наді мною.

Ця історія — ще одна можливість повернутися на вершину й знову грати на хорошому рівні. Можете бути впевненими, що в мене ніколи не бракуватиме бажання перемагати та здобувати титули з цим великим клубом!", — написав футболіст в Instagram.

У 2020 році Корінтіанс посів четверту сходинку у бразильській Серії А. 35-річний Мораес зіграв 15 матчів та забив один гол.