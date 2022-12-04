Бразилия

City Football Group викупила 90 відсотків акцій бразильського клубу.

Власники Манчестер Сіті, компанія City Football Group, придбали 90 відсотків акцій бразильського клубу Баія. Про це повідомляє Globo Esporte.

"Наші партнери прийняли історичне рішення, яке зробило нас ближче до того, щоб стати частиною найбільшої та найноваторської футбольної групи у світі та до нового майбутнього для нашого сміливого клубу. Приємно знати, що найближчим часом наш клуб стане частиною City Football Group", — сказав президент клубу Баія Гільєрме Беллінтані.

Нагадаємо, City Football Group є вдалином трьох клубів — Манчестер Сіті, Нью-Йорк Сіті та Мельбурн Сіті.

Також інвестиції холдингу задіяні у таких клубах, як Бреда, Ломмел, Монтевідео Сіті Торке, Жирона, Йокогама Ф Марінос, Труа, Мумбаї Сіті та Сичуань Цзюню.