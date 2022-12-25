Стан легендарного футболіста дуже важкий.
Пеле, Getty Images
25 грудня 2022, 20:20
Бразильський Сантос завчасно готується до похорону легендарного футболіста Пеле. Про це пише AS.
Стан Пеле дуже важкий, він знаходиться у лікарні, проте у клубі вже встановлюють все, щоб провести його в останній шлях.
Робітники встановили на стадіоні Віла Бельміро посеред поля велику палатку, де стоїть золота труна із зображенням Пеле по боках.
У матеріалі йдеться, що донька легенди знаходиться у лікарні. Його син також приїхав. Інші родичі незабаром прибудуть, щоб попрощатися з ним.
Пеле страждає від серцевої та ниркової недостатності, спричиненої раком кишечника.