Бразилия

Стан легендарного футболіста дуже важкий.

Бразильський Сантос завчасно готується до похорону легендарного футболіста Пеле. Про це пише AS.

Стан Пеле дуже важкий, він знаходиться у лікарні, проте у клубі вже встановлюють все, щоб провести його в останній шлях.

El exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento 'Pelé' "sigue en la lucha", según un vídeo publicado por una de sus hijas. "Seguimos aquí, en la lucha y con fe. Una noche más juntos", escribió Kely Nascimento | Cortesía pic.twitter.com/2lAidObczL — Caraota Digital (@CaraotaDigital) December 24, 2022

Робітники встановили на стадіоні Віла Бельміро посеред поля велику палатку, де стоїть золота труна із зображенням Пеле по боках.

У матеріалі йдеться, що донька легенди знаходиться у лікарні. Його син також приїхав. Інші родичі незабаром прибудуть, щоб попрощатися з ним.

Пеле страждає від серцевої та ниркової недостатності, спричиненої раком кишечника.