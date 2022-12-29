Бразилия

На 83 році життя перестало битися серце легенди.

Трикратний чемпіон світу у складі збірної Бразилії Пеле, якого називали Королем футболу, помер у віці 82 років.

Останні роки життя легендарний футболіст боровся із хворобою — раком кишечника. Через це він протягом декількох років лягав у лікарню із серцевою та ниркової недостатністю.

29 грудня хвороба перемогла видатного футболіста, з якого брали приклад багато сучасних футболістів. Адже його фінти, спритність та техніка передавалася поколіннями.

Розпочав Пеле грати у 1953 році, а вже за три роки дебютував у дорослому футболі. Більшість своєї кар'єри Едсон Арантіс ду Насіменту провів у складі бразильського Сантоса (більше 500 матчів).

У середині 70-х Пеле відправився підкорювати США, де пограв за Нью-Йорк Космос. За неофіційними даними Пеле за всю свою футбольну кар'єру забив 1289 голів у 1363 іграх.