Бразилия

Бразилець висловився про футбольного генія, життя якого забрала хвороба.

Колишній форвард Інтера, Реала та збірної Бразилії Роналдо прокоментував смерть свого легендарного земляка Пеле.

"Унікальний. Геніальний. Технічний. Креативний. Неперевершений. Він ніколи не сходив з вершини, але залишив нас сьогодні. Король футболу — один. Найбільший за всі часи.

Світ у траурі. Печаль розставання змішався з величезною гордістю за написану вами історію.

Ваш талант — це школа, яку повинен закінчити кожен гравець. Ваша спадщина перевершує покоління. І ви будете жити далі у серцях. Сьогодні і завжди ми будемо вас згадувати.



Дякую, Пеле. Спочивайте з миром", — написав Роналдо.