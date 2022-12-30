Колишній форвард Інтера, Реала та збірної Бразилії Роналдо прокоментував смерть свого легендарного земляка Пеле.

"Унікальний. Геніальний. Технічний. Креативний. Неперевершений. Він ніколи не сходив з вершини, але залишив нас сьогодні. Король футболу — один. Найбільший за всі часи.

Світ у траурі. Печаль розставання змішався з величезною гордістю за написану вами історію.

Ваш талант — це школа, яку повинен закінчити кожен гравець. Ваша спадщина перевершує покоління. І ви будете жити далі у серцях. Сьогодні і завжди ми будемо вас згадувати.

Дякую, Пеле. Спочивайте з миром", — написав Роналдо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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