Бразилець висловився про футбольного генія, життя якого забрала хвороба.
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30 грудня 2022, 00:48
Колишній форвард Інтера, Реала та збірної Бразилії Роналдо прокоментував смерть свого легендарного земляка Пеле.
"Унікальний. Геніальний. Технічний. Креативний. Неперевершений. Він ніколи не сходив з вершини, але залишив нас сьогодні. Король футболу — один. Найбільший за всі часи.
Світ у траурі. Печаль розставання змішався з величезною гордістю за написану вами історію.
Ваш талант — це школа, яку повинен закінчити кожен гравець. Ваша спадщина перевершує покоління. І ви будете жити далі у серцях. Сьогодні і завжди ми будемо вас згадувати.
Дякую, Пеле. Спочивайте з миром", — написав Роналдо.