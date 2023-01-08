Бразилия

Бразилець напередодні залишив клуб.

Напередодні стало відомо, що колишній вінгер Шахтаря Тайсон та бразильський Інтернасьйонал розірвали контракт.

Футболіст має повернутись у Європу та підписати контракт із ПАОКом. Проте, залишаючи Інтер, він вирішив розкритикувати президента Інтернасьйонала Алессандро Барселлоса.

"Я не хочу бачити президента Інтернасьонала навіть у всьому золоті переді мною. Він дзвонив мені щодня та вмовляв перейти в Інтер. У мене була хороша зарплата в Шахтарі. В результаті я розірвав контракт в Україні, залишив багато грошей, щоби приїхати сюди.

Все завершилось ось таким ставленням. Я жив клубом, я був фанатом на полі! Найбільше я хотів цього року стати чемпіоном. Я сказав хлопцям, якщо вони захочуть, то нехай зменшать мені зарплату, хай вони це зроблять. Я був готовий до цього і до того, щоб боротися за місце у стартовому складі. Але вони не захотіли цього, а я не буду так сильно принижувати себе.

Я сказав Барселлосу в очі, що повинен був зробити те саме, що зробив Юрі Альберто з ним. У понеділок він сказав, що збирається приїхати та грати за Інтер, а в середу його оголосили в Корінтіансі.

Вони звалили все на мої плечі. У роздягальні сиділи 33 гравці, які говорили, що не збираються тренуватися, і все звалилось на Тайсона. У президента не вистачило сміливості сказати в інтерв'ю, що не Тайсон у цьому винен. У мене дуже болить серце, це кінець", — сказав Тайсон в прямому ефірі на Twitch стримеру Густаво Пайві.