Бразилия

Молодий гравець знайшов новий клуб далеко від рідної країни.

Український воротар Максим Воронов став гравцем бразильського Атлетіко Паранаенсе. Про це пише Base Athleticana.

Його контракт із відомим клубом підписаний на чотири роки. 17-річний футболіст виступатиме за юнацький склад.

Відзначається, що минулого року він брав участь у деяких іграх на різних турнірах, але в офіційних поєдинках не грав за відсутності контракту.

8 липня 2022 року Воронов приїхав у Бразилію з харківського Металіста, будучи вихованцем цього клубу.