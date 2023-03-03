Молодий гравець знайшов новий клуб далеко від рідної країни.
Максим Воронов, Атлетіко Паранаенсе
03 березня 2023, 19:22
Український воротар Максим Воронов став гравцем бразильського Атлетіко Паранаенсе. Про це пише Base Athleticana.
Його контракт із відомим клубом підписаний на чотири роки. 17-річний футболіст виступатиме за юнацький склад.
Відзначається, що минулого року він брав участь у деяких іграх на різних турнірах, але в офіційних поєдинках не грав за відсутності контракту.
8 липня 2022 року Воронов приїхав у Бразилію з харківського Металіста, будучи вихованцем цього клубу.