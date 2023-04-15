Бразилия

Аргентинець раніше вже працював із двома великими бразильськими клубами.

Останні два роки футбольне життя аргентинського фахівця Хорхе Сампаолі дуже мінливе.

Спочатку його не захотіли бачити на чолі нового проєкту французького Марселя, запросивши замість 63-річного керманича хорвата Ігора Тудора, а потім звільнили з андалузької Севільї вже за підсумком невдалих пів року перебування на чолі "нервіонців".

Проте тривалий час залишатись без роботи досвідчений керманич не захотів, а в питанні працевлаштування його вирішив допомогти бразильський Фламенго.

Чинні володарі Кубка Бразилії та Копа Лібертадорес запросили до себе Сампаолі до завершення 2024 року.

Цікаво, що в аргентинця в біографії наявний досвід роботи з двома іншими великими клубами з цієї південноамериканської країни — Сантосом та Атлетіко Мінейро.