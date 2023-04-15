Аргентинець раніше вже працював із двома великими бразильськими клубами.
Хорхе Сампаолі, Getty Images
15 квітня 2023, 07:40
Останні два роки футбольне життя аргентинського фахівця Хорхе Сампаолі дуже мінливе.
Спочатку його не захотіли бачити на чолі нового проєкту французького Марселя, запросивши замість 63-річного керманича хорвата Ігора Тудора, а потім звільнили з андалузької Севільї вже за підсумком невдалих пів року перебування на чолі "нервіонців".
Проте тривалий час залишатись без роботи досвідчений керманич не захотів, а в питанні працевлаштування його вирішив допомогти бразильський Фламенго.
Чинні володарі Кубка Бразилії та Копа Лібертадорес запросили до себе Сампаолі до завершення 2024 року.
Цікаво, що в аргентинця в біографії наявний досвід роботи з двома іншими великими клубами з цієї південноамериканської країни — Сантосом та Атлетіко Мінейро.