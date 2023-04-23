Бразилия

Гравець більше пів року сидить без клубу.

Свого часу колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес вважався справжньою зіркою світового футболу й у підсумку мадридський Реал заплатив за нього 75 млн євро французькому Монако на тлі видовищного виступу на чемпіонаті світу-2014 в Бразилії.

Проте згодом 31-річний виконавець майже нічим не запам’ятався в складі "галактікос" і після оренди до мюнхенської Баварії перейшов до складу англійського Евертона на правах вільного агента.

Однак і в АПЛ кар’єра колумбійця не заграла новими фарбами, тож він у підсумку опинився в катарському Ер-Раяні, а вже потім — у грецькому Олімпіакосі.

Саме на Балканському півострові й тривалі виступи вже досвідченого виконавця до серпня минулого року, але Олімпіакос у підсумку розірвав із ним контракт, у наслідок чого Хамес став вільним агентом.

Такий статус гравець має й донині, проте іспанська преса наполягає на його бажанні й надалі виступати в Європі.

На цьому тлі на адресу колумбійця надійшла більш приземлена пропозиція з Бразилії, де місцевий Ботафого хотів би надати можливість футболісту відновити виступи на професійному рівні.

У попередньому сезоні Хамес забив п’ять голів та віддав шість гольових передач у 24 матчах.