Олімпіакос повідомив про припинення співпраці з колумбійським півзахисником Хамесом Родрігесом.

31-річний Родрігес перейшов до грецького клубу восени 2022 року із катарського Аль-Раяна. Він провів 23 гри за Олімпіакос, забив 5 голів та віддав 6 результативних передач.

OLYMPIACOS FC and @jamesdrodriguez have decided to terminate their cooperation. James will always be part of our club and a member of the "red-and-white" family. We want to thank him for his service and we wish him every success in the future. #Olympiacos #James #JR10 #ThankYou pic.twitter.com/DGazXRZSUU