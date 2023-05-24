Бразилия

Керманич не може спокійно працювати під тиском.

Напередодні гостьового перенесеного матчу 32 туру англійської Прем’єр-ліги проти Брайтона головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував розгляд судових справ стосовно можливих махінацій збоку його клуба.

"Я хотів би, щоб Прем’єр-ліга та судді виконували розгляд імовірних порушень нашого клубу якомога швидше, якщо це можливо.

Тоді, якщо ми зробили щось не так, про це дізнаються всі. Але якщо ми, як ми вважаємо, упродовж багатьох років робимо все правильно, тоді люди перестануть про це говорити.

Нам би хотілось знати про це рішення вже завтра. А сьогодні б удень було ще краще, аніж завтра.

Сподіваюся, судді не дуже зайняті, і зможуть побачитись із обома сторонами й вирішити, як буде найкраще, тому що врешті-решт я точно знаю, що ми виграли чемпіонат своєю грою на полі, і в нас немає в цьому жодних сумнівів.

Нумо! Не чекайте два роки. Чому б нам не зробити це швидше? Через 24 години сядьте за стіл із присутніми юристами. Давайте це зробити якнайшвидше на користь усім.

Я залишусь у клубі в наступному сезоні, навіть якщо проти нас буде знайдено 110 порушень. Зараз я не думаю про від'їзд, але хто знає? Я хотів би продовжувати тут працювати й наступного сезону, незалежно від результату. Я не знаю, як завершиться фінал Ліги чемпіонів — нашою перемогою чи поразкою, але я відчуваю, що в мене є контракт і я хочу поважати клуб", — заявив іспанський фахівець.

Матч Брайтон — Манчестер Сіті відбудеться 24 травня, о 22:00.