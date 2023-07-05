Бразилия

Керманич допрацює контракт із Реалом до кінця.

Надзвичайно досвідчений італійський головний тренер Карло Анчелотті очолює мадридський Реал уже другу каденцію, яка триває з 2021 року та вже принесла клубу кубок чемпіонів, звання чемпіона світу серед клубів, суперкубок УЄФА, "золоті" медалі Ла Ліги та Кубок Іспанії.

Наразі ніхто достеменно не може сказати, наскільки успішною буде прийдешня кампанія для "галактікос", проте вже точно зрозуміло — вона стане останньою в поточному періоді перебування 64-річного фахівця на чолі команди.

Напередодні президент Федерації футболу Бразилії Еднальдо Родрігес виступив одразу з двома заявами, що стосувались національної збірної його країни.

По-перше, найближчий рік "селесао" очолюватиме головний тренер Флуміненсе Фернандо Дініз, який буде суміщати одразу дві посади.

По-друге, його наступником стане саме Карло Анчелотті, контракт із яким буде розраховано до завершення чемпіонату світу-2026, який проходитиме в США, Мексиці та Канаді.

"У Анчелотті наразі залишається чинним 12-місячний контракт. Він прибуде до Бразилії наступного літа", — заявив очільник футболу Бразилії.

Найближчі матчі збірна Бразилії проведе проти Болівії та Перу, тоді як у жовтні гратиме проти Венесуели та Уругваю, а в листопаді — проти Аргентини та Колумбії.

Наразі не відомо, чи Анчелотті розпочне роботу вже з перших матчів етапу кваліфікації до чемпіонату світу-2026, чи приєднається до команди вже після Копа Америка, який стартує 20 червня 2024 року, тоді як початок відбору заплановано з 3 по 11 червня.

Цікаво, що перший матч 2024 року "пентакампеоне" можуть провести проти Іспанії на оновленому Сантьяго Бернабеу.