32-річний футболіст продовжить кар'єру у Бразилії.
Хамес Родрігес, Getty Images
29 липня 2023, 23:28
Хамес Родрігес перейшов до Сан-Паулу, повідомив офіційний сайт бразильської команди.
32-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року.
За чутками, колумбієць зароблятиме близько чотирьох мільйонів євро за сезон. Також у його контракті є відступні, які становлять 50 мільйонів євро.
Нагадаємо, що останнім клубом Хамеса був Олімпіакос: у 23 матчах він забив 5 голів і зробив 6 асистів.
Також Хамес виступав за Аль-Райан, Евертон, Реал, Баварію, Монако, Порту та Банфілд.