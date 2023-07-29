Бразилия

32-річний футболіст продовжить кар'єру у Бразилії.

Хамес Родрігес перейшов до Сан-Паулу, повідомив офіційний сайт бразильської команди.

32-річний футболіст підписав контракт до літа 2025 року.

За чутками, колумбієць зароблятиме близько чотирьох мільйонів євро за сезон. Також у його контракті є відступні, які становлять 50 мільйонів євро.

Нагадаємо, що останнім клубом Хамеса був Олімпіакос: у 23 матчах він забив 5 голів і зробив 6 асистів.

Також Хамес виступав за Аль-Райан, Евертон, Реал, Баварію, Монако, Порту та Банфілд.