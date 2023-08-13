Бразилия

Форвард повернувся на батьківщину, після невеличкої перерви.

Харизматичний іспанський нападник Дієго Коста, який також має бразильське коріння, запам’ятався європейській футбольній публіці за своїми виступами в складі мадридського Атлетіко.

На контракті в "матрацників" він загалом перебував упродовж десяти років, за цей час устигнувши змінити футболки Сельти з Віго, Альбасете та Райо Вальєкано в якості орендованого футболіста.

Також у його кар’єрі був досвід трансферу за 38 млн євро до лондонського Челсі й повернення за чотири роки потому до Атлетіко за 60 млн євро.

Загалом — насичене футбольне життя, яке поступово має переходити до іншої площини через 34-річний вік виконавця.

Минулої кампанії Коста був гравцем англійського Вулвергемптона, однак забив за "вовків" усього один раз у 25 матчів, після чого пішов у якості вільного агента.

А цього трансферного вікна його вирішив повернути на історичну батьківщину бразильський Ботафого.

Контракт із "чорно-білими" було укладено короткостроковий — до завершення сезону бразильської ліги, що співпадає з календарним завершенням 2023 року.