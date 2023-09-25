У бразильця свої плани на майбутнє.
Неймар, Getty Images
25 вересня 2023, 18:36
Нападник саудівського Аль-Хіляля Неймар може повернутися до свого рідного клубу бразильського Сантосу. Про це пише
сайт sport.es.
Зазначається, що бразилець має намір повернутися до Сантоса наприкінці наступного сезону, щоб як слід підготуватися до участі у наступному чемпіонаті світу, який пройде у 2026 році в Мексиці, Канаді та США.
Sport.es наводить слова бразильського журналіста Адеміра Квінтіно, який сказав:
"Під час розмов з друзями Неймара я отримав інформацію про те, що вони підписали із саудівцями не чотирирічний контракт, а річний, що дозволяє йому повернутися до Сантосу перед чемпіонатом світу, як це зробив Робіньо у 2010 році.
У Неймара дуже сильне бажання повернутися до Сантосу", — підсумував журниліст.
За Аль-Хіляль бразилець встиг зіграти три матчі, відзначившись двома гольовими передачами.
Нещодавно, Неймар побився
зі своїм головним тренером Жорже Жезушем.