Зазначається, що бразилець має намір повернутися до Сантоса наприкінці наступного сезону, щоб як слід підготуватися до участі у наступному чемпіонаті світу, який пройде у 2026 році в Мексиці, Канаді та США.

"Під час розмов з друзями Неймара я отримав інформацію про те, що вони підписали із саудівцями не чотирирічний контракт, а річний, що дозволяє йому повернутися до Сантосу перед чемпіонатом світу, як це зробив Робіньо у 2010 році.

У Неймара дуже сильне бажання повернутися до Сантосу", — підсумував журниліст.

За Аль-Хіляль бразилець встиг зіграти три матчі, відзначившись двома гольовими передачами.

Нещодавно, Неймар побився зі своїм головним тренером Жорже Жезушем.

Sport.es наводить слова бразильського журналіста Адеміра Квінтіно, який сказав: