Півзахисник Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар вимагав у керівництва саудівського клубу звільнити головного тренера Жорже Жезуша.

Правління саудівського клубу вже зустрілося з Жезушем і попередило про можливість звільнення, якщо результати команди не покращаться.

Під час літнього трансферного вікна Неймар перейшов з ПСЖ до Аль-Хіляля за 90 млн. євро, підписавши контракт до 30 червня 2025 року з можливістю пролонгації ще на один сезон для клубу.

За нову команду бразилець зіграв три матчі та забив два голи.