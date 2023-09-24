Бразилець посварився з Жорже Жезушем.
Неймар, Getty Images
24 вересня 2023, 17:11
Півзахисник Аль-Хіляля та збірної Бразилії Неймар вимагав у керівництва саудівського клубу звільнити головного тренера Жорже Жезуша.
Інцидент стався після матчу Азіатської Ліги чемпіонів, у якому Аль-Хіляль зіграв у нічию з Навбахором (1:1). Неймар не відзначився результативними діями, натомість отримав жовту картку за неспортивну поведінку. Повідомляється, що у роздягальні Жезуш розкритикував бразильця, через що між тренером та футболістом сталася бійка. Неймару це не сподобалося і він звернувся до керівництва Аль-Хіляля з проханням звільнити португальця. Таку інформацію
надає Mundo Deportivo.
Правління саудівського клубу вже зустрілося з Жезушем і попередило про можливість звільнення, якщо результати команди не покращаться.
Під час літнього трансферного вікна Неймар перейшов
з ПСЖ до Аль-Хіляля за 90 млн. євро, підписавши контракт до 30 червня 2025 року з можливістю пролонгації ще на один сезон для клубу.
За нову команду бразилець зіграв три матчі та забив два голи.
Нещодавно повідомлялося
, що легендарний німецький воротар може отримати посаду у Аль-Хілялі.