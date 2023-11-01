Бразилия

Зіркового форварда ніщо не змінить.

Бразильський нападник Неймар посеред жовтневої міжнародної павзи та гри за збірну Бразилії проти Уругваю отримав надзвичайно складну травму хрестоподібної зв’язки коліна, яка супроводжувалась розривом меніску.

У підсумку лікарі відправили 31-річного виконавця на тривалий лікарняний та наказали готуватись до операції, яка цього четверга (2 листопада) має відбутись у бразильському місті Белу-Орізонті.

Перед цим Неймар мав присвятити весь вільний час відпочинку перед складним оперативним утручанням, однак бразильські ЗМІ повідомляють, що футболіст не послухав поради лікарів та повернувся до звичного ритму життя.

Грандіозна вечірка у власному елітному помешканні в Ріо-де-Жанейро за участі Неймара тривала дві доби (минулі суботу та неділю), аж допоки всі гості не розійшлись по власних оселях.

За словами присутніх, сам футболіст був у цілком задовільному фізичному стані та непогано, як для щойно травмованого, рухався на танцполі.

"У нього зламана нога, а він танцює як божевільний", — заявив один із гостей.

Не обійшлось і без скандалу — той-таки респондент заявив, що бачив, як Неймар цілувався з білявкою, яка точно не була схожа на Бруну Б`янкарді, яка нещодавно народила йому дитину. Після цього футболіст проводив вечір у супроводі ще кількох молодих дівчат.

Нагадаємо, що в цьому сезоні Неймар устиг зіграти всього п’ять матчів на клубному рівні, забивши один гол та віддавши три гольові передачі.