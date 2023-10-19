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Форвард пропустить щонайменше півроку.

Неймар зазнав травми в матчі відбору до чемпіонату світу-2026 проти Уругваю (0:2). Наприкінці першого тайму через травму коліна футболіст залишив поле на ношах.

Лікарі в підтрибунному приміщенні зафіксували травмовану ліву ногу 31-річного виконавця, після чого той залишав межі стадіону на милицях.

Тим часом клуб бразильця Аль-Хіляль повідомив про стан травмованого гравця. Пресслужба зазначила, що Ней отримав тяжке пошкодження:

"Медичні тести, які пройшов Неймар, підтвердили пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки та розрив меніска в коліні, його чекає операція, а потім програма лікування, яка буде визначена пізніше", — йдеться у повідомленні клубу.

Неймар пропустить 7-9 місяців.

Зазначимо, що безпосередньо уражену цього разу ділянку ноги нападник збірної Бразилії ще ніколи не травмував у своїй кар’єрі.