Футболіст розглядає варіант із переходом до іншого клубу.
Тіаго Сілва - Getty Images
11 листопада 2023, 22:34
Тіаго Сілва може повернутися до Флуміненсе - повідомляє ресурс O Globo.
Це може відбутися після завершення контракту захисника із Челсі влітку 2024 року.
Наразі Тіаго є капітаном лондонського колективу, до якого він прийшов у 2021 році. Раніше центральний захисник виступав у складі Флуміненсе та саме там розпочинав свою професійну кар'єру.
Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах.