Бразилия

Футболіст розглядає варіант із переходом до іншого клубу.

Тіаго Сілва може повернутися до Флуміненсе - повідомляє ресурс O Globo.

Це може відбутися після завершення контракту захисника із Челсі влітку 2024 року.

Наразі Тіаго є капітаном лондонського колективу, до якого він прийшов у 2021 році. Раніше центральний захисник виступав у складі Флуміненсе та саме там розпочинав свою професійну кар'єру.

Цього сезону він провів 11 матчів в усіх можливих турнірах.