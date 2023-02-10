Англія

Бразильський захисник виступає у складі "синіх" з літа 2020 року.

Захисник Челсі Тіаго Сілва продовжить виступати у складі лондонського клубу. Про це повідомляє інсайдер Фабриціо Романо.

За інформацією джерела, керівництво "синіх" та 38-річний бразилець досягли усної домовленості про продовження контракту ще на один сезон.

Діюча угода футболіста розрахована до кінця цього сезону.

У поточній кампанії Сілва провів 24 поєдинки, у яких відзначився двома результативними передачами.