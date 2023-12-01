Бразилия

Бразильський захисник вирішив повісити бутси на цвях.

Лівий захисник Фламенгу Філіпе Луїс завершить кар'єру наприкінці цього року, повідомили на офіційній сторінці клубу бразильської Серії А у Twitter.

У неділю, 3 грудня, Фламенгу прийматиме Куябу у передостанньому турі чемпіонату Бразилії. Саме тоді ексгравець Атлетіко та Челсі матиме можливість попрощатися з вболівальниками клубу.

У цьому сезоні 38-річний бразилець взяв участь у 20 матчах Фламенгу у всіх турнірах, відзначившись асистом. З клубом, до якого він приєднався влітку 2019 року, Луїс здобув 8 трофеїв, серед яких дві перемоги у Копа Лібертадорес і дві перемоги у Серії А.