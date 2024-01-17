Ще один гравець повернеться до Південної Америки.
Рафаель Борре, фото Інтернасьйонал
17 січня 2024, 17:47
Центральний нападник франкфуртського Айнтрахта, який зараз перебуває в оренді у Вердері, влітку 2024 року приєднається до Інтернасьйонала.
За даними transfermarkt, бразильський клуб віддасть за 28-річного колумбійця 6 мільйонів євро. Контракт Борре з Інтернасьйоналем буде розраховано до кінця 2028 року.
До Айнтрахта гравець приєднався влітку 2021 року, коли залишив Рівер Плейт на правах вільного агента. З того часу він взяв участь у 92 матчах франкфуртців у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 12 асистами.
У цьому сезоні він відзначився 4 голами у 14 матчах Вердера у Бундеслізі. За бременський клуб він виступатиме до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, на початку січня Інтернасьйонал оголосив про зимовий трансфер іншого нападника Айнтрахта.