Бразилия

Ще один гравець повернеться до Південної Америки.

Центральний нападник франкфуртського Айнтрахта, який зараз перебуває в оренді у Вердері, влітку 2024 року приєднається до Інтернасьйонала.

За даними transfermarkt, бразильський клуб віддасть за 28-річного колумбійця 6 мільйонів євро. Контракт Борре з Інтернасьйоналем буде розраховано до кінця 2028 року.

🗣 Señoras y señores! Temos um novo sócio 𝐆𝐎𝐋𝐄𝐀𝐃𝐎𝐑. ❤️🫡 pic.twitter.com/AsETbddO1f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 17, 2024

До Айнтрахта гравець приєднався влітку 2021 року, коли залишив Рівер Плейт на правах вільного агента. З того часу він взяв участь у 92 матчах франкфуртців у всіх турнірах, відзначившись 15 голами і 12 асистами.

У цьому сезоні він відзначився 4 голами у 14 матчах Вердера у Бундеслізі. За бременський клуб він виступатиме до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, на початку січня Інтернасьйонал оголосив про зимовий трансфер іншого нападника Айнтрахта.