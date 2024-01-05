Гравець повернувся до Південної Америки.
Лукас Аларіо, фото Інтернасьйонал
05 січня 2024, 11:26
Центральний нападник Лукас Аларіо став гравцем Інтернасьйонала, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.
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Угода з 31-річним аргентинцем розрахована до кінця грудня 2025 року. За даними transfermarkt, за Аларіо Інтернасьйонал віддав франкфуртському Айнтрахту 3 мільйони євро.
У цьому сезоні нападник досі не з'являвся на полі. Тривалий час він відновлювався від операції на коліні.
Інтернасьйонал — третій південноамериканський клуб у кар'єрі Аларіо. Раніше він грав в Аргентині за Колон, вихованцем якого і є, а також Рівер Плейт.