Бразилия

Гравець повернувся до Південної Америки.

Центральний нападник Лукас Аларіо став гравцем Інтернасьйонала, повідомляє офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

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Угода з 31-річним аргентинцем розрахована до кінця грудня 2025 року. За даними transfermarkt, за Аларіо Інтернасьйонал віддав франкфуртському Айнтрахту 3 мільйони євро.

Instinto de 𝗺𝗮𝘁𝗮𝗱𝗼𝗿 & perfume de gol. ⚽️🧴



Rumo a um grande 2⃣0⃣2⃣4⃣, meu artilheiro @lucasalario13! 🇦🇷🤝🇦🇹 pic.twitter.com/4iwv5SpMO9 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) January 4, 2024

У цьому сезоні нападник досі не з'являвся на полі. Тривалий час він відновлювався від операції на коліні.

Інтернасьйонал — третій південноамериканський клуб у кар'єрі Аларіо. Раніше він грав в Аргентині за Колон, вихованцем якого і є, а також Рівер Плейт.