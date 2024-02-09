Бразилия

Досвідчений футболіст дістався бразильському клубу безкоштовно.

Греміо на своєму офіційному сайті оголосив про перехід нападаючого Дієго Кости.

Найближчими днями 35-річний іспанець прибуде до Порту-Алегрі, де пройде медичне обстеження та підпише контракт до кінця 2024 року.

Також зазначимо, що Дієго дістанеться Греміо безкоштовно, оскільки 1 січня він став вільним агентом після закінчення контракту з Ботафого.

"Він іспанець, але в ньому є бразильська кров та титули, де б він не був! Дієго Коста прибуває, щоб посилити атаку. Багаторазовий чемпіон Європи, який вже носив жовті та червоні кольори, а тепер він захищатиме наш триколор. Ласкаво просимо!" — йдеться у заяві клубу у соцмережах.

Нагадаємо, раніше Коста виступав за Атлетіко, Челсі, Реал Вальядолід, Альбасете, Сельту, Вулвергемптон, Атлетіко Мінейро, Райо Вальєкано, Ботафого, Пенафіел та Брагу.