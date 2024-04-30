Бразилия

Володар Золотого м'яча також є президентом іспанського Вальядоліда.

У бразильському Крузейро підтвердили, що Роналдо погодився продати свою частку у клубі компанії BPW Sports, передає видання The Athletic.

У грудні 2021 року Роналдо за 70 мільйонів доларів придбав контрольний пакет акцій (90%) бразильського Крузейро через свою компанію Tara Sports Brasil. За керівництва легендарного екснападника клуб повернувся до Серії А, вищого дивізіону Бразилії, а його борг у розмірі 195 млн доларів, як повідомляє, було погашено.

Зазначається, що Роналдо продовжить працювати у раді директорів клубу.

Ексгравець розпочав свою професійну кар'єру саме у Крузейро, у 1993 році. Вже роком пізніше бразильця придбав ПСВ.