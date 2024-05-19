Колумбієць активно шукає варіанти.
Хамес Родрігес, Getty Images
19 травня 2024, 09:20
Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес свого часу потужно розкрутив власну кар’єру виступами на чемпіонаті світу-2014. Настільки, що мадридський Реал заплатив за нього аж 75 млн євро французькому Монако.
Проте ні в "галактікос", ані потім у мюнхенській Баварії, англійському Евертоні, катарському Ер-Раяні та грецькому Олімпіакосі гравець так себе й не знайшов.
У підсумку, 32-річний виконавець улітку минулого року опинився в бразильському Сан-Паулу, де його кар’єрі продовжили дошкуляти давні травми.
А коли до відомого колективу прийшов новий головний тренер, аргентинець Луїс Субельдія, то одразу стало зрозуміло, що майбутнього в Хамеса в цьому колективі немає.
Саме тому агенти колумбійця наразі опрацьовують усі можливі варіанти для трансферу в найближчій перспективі.
Серед європейських клубів при цьому найбільш гучно лунала згадка про андалузьку Севілью, але наразі іспанський клуб обрав надзвичайно пасивну позицію в перемовинах.
У цьому сезоні бразильського футболу Хамес відіграв вісім матчів (265 хвилин), забивши та віддавши гольовий пас по одному разу.