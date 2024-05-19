Бразилия

Колумбієць активно шукає варіанти.

Колумбійський атакувальний півзахисник Хамес Родрігес свого часу потужно розкрутив власну кар’єру виступами на чемпіонаті світу-2014. Настільки, що мадридський Реал заплатив за нього аж 75 млн євро французькому Монако.

Проте ні в "галактікос", ані потім у мюнхенській Баварії, англійському Евертоні, катарському Ер-Раяні та грецькому Олімпіакосі гравець так себе й не знайшов.

У підсумку, 32-річний виконавець улітку минулого року опинився в бразильському Сан-Паулу, де його кар’єрі продовжили дошкуляти давні травми.

А коли до відомого колективу прийшов новий головний тренер, аргентинець Луїс Субельдія, то одразу стало зрозуміло, що майбутнього в Хамеса в цьому колективі немає.

Саме тому агенти колумбійця наразі опрацьовують усі можливі варіанти для трансферу в найближчій перспективі.

Серед європейських клубів при цьому найбільш гучно лунала згадка про андалузьку Севілью, але наразі іспанський клуб обрав надзвичайно пасивну позицію в перемовинах.

У цьому сезоні бразильського футболу Хамес відіграв вісім матчів (265 хвилин), забивши та віддавши гольовий пас по одному разу.