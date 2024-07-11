Бразилець виступатиме на Батьківщині.
Коутінью, getty images
11 липня 2024, 11:46
Бразильський Васко да Гама повернув до своїх лав півзахисника Філіппе Коутінью. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Повідомляється, що це не повноцінний трансфер, а річна орендна угода з бірмінгемської Астон Вілли.
Зазначимо, що 32-річний бразилець є вихованцем Васко да Гама.
Минулий сезон Філіппе Коутінью провів також в оренді в катарському Аль-Духаїлі. Він встиг відіграти за цей клуб 24 матчі, відзначившись сімома голами та трьома результативними передачами.