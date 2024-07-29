Бразилия

Потрапив у немилість уболівальників після поганого для клубу сезону.

Бразильський Флуміненсе просто жахливим чином розпочав новий сезон національної першості в червні цього року — жодної перемоги за 10 матчів, лише три з яких завершувались нічиїми.

Ситуацію трохи вдалось покращити за рахунок трьох мінімальних перемог над Куябою, Палмейрасом та РБ Брагантіну в останніх трьох турах.

Але вже запізно — у клубі почались деструктивні процеси, у тому числі, через конфлікт із уболівальниками.

Одним із винуватців призначили колишнього нападника донецького Шахтаря Дугласа Косту, який за 22 останні матчі (764 хвилини) зробив лише одну гольову передачу.

Не дуже врятувало ситуацію й те, що 33-річний виконавець заради переходу до "триколірних" погодився на суттєве зменшення заробітної платні та відмовив турецькому Самсунспору, більш прибуткова з яким була фактично в руках гравця, але дзвінок Фернандо Дініза все змінив у останній момент.

У підсумку, кількома днями раніше Коста домовився про розірвання контракту та залишив клуб через пів року після початку виступів.