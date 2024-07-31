Бразилия

Данець доволі несподівано все ж опинився в чемпіонаті Бразилії.

Центральний нападник Мартін Брайтвейт на правах вільного агента поповнив склад Греміо, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.

Контракт із 33-річним данцем розраховано до кінця червня 2026 року. Раніше гравець представляв Еспаньйол.

BRAITHWAITE VAI VESTIR AZUL, PRETO E BRANCO! 🇪🇪 O novo #ReforçoTricolor é destaque na seleção da Dinamarca, tem passagem pelo Barcelona e chega ao Tricolor querendo repetir o bom desempenho que teve em seu último clube, o Espanyol. Que seja uma temporada ainda mais especial com o… pic.twitter.com/5vnxH3X6hX — Grêmio FBPA (@Gremio) July 31, 2024

У сезоні-2023/24 Брайтвейт узяв участь у 45 матчах "біло-синіх", відзначившись 22 голами та 3 асистами. Саме Мартін став найкращим бомбардиром другого дивізіону Іспанії.

На рахунку нападника 10 результативних ударів і 6 гольових передач у 69 поєдинках за збірну Данії.

У кар'єрі Брайтвейта раніше також були виступи за Барселону, Леганес, Мідлсбро, Бордо, Тулузу та Есб'єрг.

В Греміо данець приєднався до іспанця Дієго Кости, свого колеги за позицією. Після 18 матчів команда йде 16-ю в турнірній таблиці Серії А.

В 1/8 фіналу плей-оф Копа Лібертадорес клуб із Порту-Алегрі зустрінеться з Флуміненсе, тоді як на тому ж етапі Кубка Бразилії Греміо протистоятиме Корінтіанс.