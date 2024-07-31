Данець доволі несподівано все ж опинився в чемпіонаті Бразилії.
Мартін Брайтвейт, фото Греміо
31 липня 2024, 18:20
Центральний нападник Мартін Брайтвейт на правах вільного агента поповнив склад Греміо, передає офіційний сайт клубу бразильської Серії А.
Контракт із 33-річним данцем розраховано до кінця червня 2026 року. Раніше гравець представляв Еспаньйол.
У сезоні-2023/24 Брайтвейт узяв участь у 45 матчах "біло-синіх", відзначившись 22 голами та 3 асистами. Саме Мартін став найкращим бомбардиром другого дивізіону Іспанії.
На рахунку нападника 10 результативних ударів і 6 гольових передач у 69 поєдинках за збірну Данії.
У кар'єрі Брайтвейта раніше також були виступи за Барселону, Леганес, Мідлсбро, Бордо, Тулузу та Есб'єрг.
В Греміо данець приєднався до іспанця Дієго Кости, свого колеги за позицією. Після 18 матчів команда йде 16-ю в турнірній таблиці Серії А.
В 1/8 фіналу плей-оф Копа Лібертадорес клуб із Порту-Алегрі зустрінеться з Флуміненсе, тоді як на тому ж етапі Кубка Бразилії Греміо протистоятиме Корінтіанс.