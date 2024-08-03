Бразилия

Гравець уже шість років не грає в Європі.

Італійський нападник бразильського походження Едер Сітадін Мартінс ще в далекому 2006 році перебрався до Італії в склад Емполі із бразильської Крісіуми за 550 тис. євро.

Після цього в кар’єрі 37-річного виконавця були виступи за Фрозіноне, Брешию, Чезену, генуезьку Сампдорію та міланський Інтер перед тим, як він розпочав етап у Китаї в складі Цзянсу Сунін у 2018 році.

Зрештою, мандрівка гравця завершилась на історичній батьківщині в складі Сан-Паулу та рідної Крісіуми.

За останній клуб Едер виступатиме рівно до 4 серпня — тоді відбудеться домашній матч проти Атлетіку Мінейру в рамках бразильської Серії A, який стане останнім у професійній кар’єрі футболіста.

На його рахунку 135 ігор за Сампдорію (49 голів та 26 гольових передач) та 86 матчів за Інтер (14 + 8).