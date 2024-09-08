Бразилия

Нідерландець уже пройшов медичний огляд на батьківщині.

Корінтіанс уже невдовзі має оголосити про підписання центрального нападника Мемфіса Депая, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що 30-річний нідерландець підпише дворічну угоду з бразильським клубом. Про умови контракту гравець домовився ще кілька днів тому.

Сьогодні, 8 вересня, Депай завершив медичне обстеження в Нідерландах. Таким чином, усі деталі трансферу узгоджені, тож тепер лишається дочекатися офіційного оголошення про перехід.

Атлетіко, свій попередній клуб, Мемфіс залишив на правах вільного агента влітку цього року. У сезоні-2023/24 він узяв участь у 31 матчі мадридців у всіх турнірах, відзначившись 9 голами та 2 асистами.