Бразилия

Поляк серйозно налаштований.

Новоспечений воротар Барселони Войцех Щесни оцінив шанси каталонського клубу на перемогу в Лізі чемпіонів. Цитує поляка Mundo Deportivo.

"У Європі є кілька клубів, які завжди прагнуть до завоювання трофеїв і ніколи не грають тільки заради участі. Судячи з того, що я бачив до того, як приїхав сюди, і відтоді, як я тут, команда дуже хороша. Дуже молода, з різноманітними якостями і великими надіями на майбутнє.

Я впевнений, що всі викладуться на 100%, щоб спробувати виграти трофеї. Але навіть якщо цього не станеться, навіть якщо "Барса" не виграє Лігу чемпіонів цього року, у неї велике майбутнє. Я бачу талант, усі молоді гравці в 17, 18 або 19 років виглядають як футболісти топ-рівня.

Реал — одна з тих команд, які грають, щоб перемагати у всіх турнірах. Я впевнений, що Барселона постарається порушити їхню традицію і виграти трофей", — сказав Щесни.