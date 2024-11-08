Бразилець хоче повернутися на батьківщину.
Неймар, getty images
08 листопада 2024, 11:49
Нападник Аль-Хіляля Неймар на початку 2025 року може покинути саудівський клуб. Про це повідомляє Goal.
За інформацією джерела, у січні 32-річний футболіст може розірвати контракт зі своїм чинним клубом. Зазначається, що Неймар вже усно погодився на перехід у бразильський Сантос, вихованцем якого він є.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на один рік.
Цього сезону Неймар відіграв за Аль-Хіляль 42 хвилини, пропустивши рік через розрив хрестоподібної зв'язки.