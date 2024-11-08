Бразилия

Бразилець хоче повернутися на батьківщину.

Нападник Аль-Хіляля Неймар на початку 2025 року може покинути саудівський клуб. Про це повідомляє Goal.

За інформацією джерела, у січні 32-річний футболіст може розірвати контракт зі своїм чинним клубом. Зазначається, що Неймар вже усно погодився на перехід у бразильський Сантос, вихованцем якого він є.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2025 року з опцією продовження ще на один рік.

Цього сезону Неймар відіграв за Аль-Хіляль 42 хвилини, пропустивши рік через розрив хрестоподібної зв'язки.