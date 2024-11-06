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Бразилець знову вилетів через травму.

Нападник Неймар може залишити Аль-Хілаль, повідомляє UOL.

У матчі четвертого туру азіатської Ліги чемпіонів АФК Аль-Хіляль впевнено обіграв Естегляль із рахунком 3:0, а Неймар отримав чергову травму.

Нагадаємо, бразилець пропустив понад рік через тяжку травму хрестоподібної зв'язки. Це був його другий матч після повернення.

У саудівському клубі вже обговорюють можливість проведення переговорів із гравцем про розірвання контракту. У директорів клубу виникає все більше сумнівів щодо того, наскільки активно Неймар буде залучений у матчах частини сезону, що залишилася.

Розірвання договору з футболістом дозволить команді звільнити місце для ще одного легіонера.

Після чотирьох турів Аль-Хіляль набрав 12 очок і посідає перше місце в основному етапі турніру.