Неймовірна перемога.
Ботафого, getty images
01 грудня 2024, 10:50
Ботафогу з бразильського міста Ріо-де-Жанейру став володарем Копа Лібертадорес, в фіналі обігравши Атлетіку Мінейру (3:1).
Вже на другій хвилині матчу півзахисника Ботафого Грегоре вилучили з поля за удар відкритими шипами по голові супернику.
Але це не завадило клубу "фогао" здобути перемогу з рахунком 3:1 та виграти найпрестижніший клубний трофей Південної Америки вперше в історії клубу. Таким чином Ботафогу кваліфікувався на клубний чемпіонат світу 2025 року.
Атлетіку Мінейру — Ботафогу 1:3
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Голи: Варгас 47 - Луїс Енріке 35, Теллес 44 (пен.), Жуніор Сантос 90+7.
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Атлетіку Мінейру: Еверсон, Алонсу, Войнович (Маріану, 46), Батталья, Арана, Франко, Вера (Бернард, 46), Скарпа (Варгас, 46), Паулінью, Дейверсон (Алан Кардек, 76), Халк.
Ботафогу: Джон, Теллес (Марсал, 58), Барбоса, Адріелсон, Вітінью, Грегоре, Фрейтас, Альмада (Жуніор Сантос, 80), Саваріну (Данілу, 58), Луїс Енріке (Мартінс, 79), Ігор Жезус (Аллан, 90+3).
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Попередження: Батталья (30), Войнович (45+1), Віра (45+2), Теллес (45+3), Альмада (79), Халк (90+2), Вітінью (90+4), Жуніор Сантос (90+9).
Вилучення: Грегоре (2).