Бразилия

Неймовірна перемога.

Ботафогу з бразильського міста Ріо-де-Жанейру став володарем Копа Лібертадорес, в фіналі обігравши Атлетіку Мінейру (3:1).

Вже на другій хвилині матчу півзахисника Ботафого Грегоре вилучили з поля за удар відкритими шипами по голові супернику.

Але це не завадило клубу "фогао" здобути перемогу з рахунком 3:1 та виграти найпрестижніший клубний трофей Південної Америки вперше в історії клубу. Таким чином Ботафогу кваліфікувався на клубний чемпіонат світу 2025 року.

Атлетіку Мінейру — Ботафогу 1:3