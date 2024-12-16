Несподівано.
погба, getty images
16 грудня 2024, 16:48
Французький півзахисник Поль Погба дав свою попередню згоду на перехід у бразильський Корінтіанс. Про це повідомляє BolaVip.
За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу все ще шукає фінансову підтримку для закриття угоди. У клубі хочуть знайти спонсора, який покриватиме 100% контракту зіркового француза.
Також повідомляється, що в клубі розраховують на допомогу в здійсненні цього переходу від свого футболіста Мемфіса Депая.
Нагадаємо, що Погба успішно оскаржив у CAS 4-річну дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил. Термін відсторонення був скорочений до 18 місяців
і закінчиться в березні наступного року.