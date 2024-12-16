Бразилия

Несподівано.

Французький півзахисник Поль Погба дав свою попередню згоду на перехід у бразильський Корінтіанс. Про це повідомляє BolaVip.

За інформацією джерела, керівництво бразильського клубу все ще шукає фінансову підтримку для закриття угоди. У клубі хочуть знайти спонсора, який покриватиме 100% контракту зіркового француза.

Також повідомляється, що в клубі розраховують на допомогу в здійсненні цього переходу від свого футболіста Мемфіса Депая.