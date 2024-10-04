Італія

Вже в січні 2025 року француз може повернутися до тренувань з Ювентусом.

Після успішної апеляції в Спортивному арбітражному суді (CAS) дискваліфікацію центрального півзахисника Ювентуса Поля Погба було скорочено з чотирьох років до 18 місяців, передає портал Sky Sports.

У вересні 2023 року нині 31-річного француза відсторонили через провалений ним допінг-тест після матчу проти Удінезе в Серії А. Покарання (4-річну дискваліфікацію) він отримав лише наприкінці лютого 2024-го.

Погба подав апеляцію в квітні, а пізніше заявив, що буде боротися з "цією несправедливістю". Наприкінці вересня з'явилася інформація про те, що в Ювентусі роздумують над розірванням контракту з півзахисником.

Скорочення терміну дискваліфікації може все змінити, адже вже в січні француз може почати тренуватися з "б'янконері", тоді як його повернення на поле в такому випадку очікується не раніше березня.

У сезоні-2023/24 Погба взяв участь у двох матчах Ювентуса, відігравши лише 52 хвилини.