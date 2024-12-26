Бразилия

Іспанець може переїхати до Бразилії.

Власник бразильського Крузейру Педру Лоуренсу запросив до свого клубу колишнього захисника мадридського Реала та збірної Іспанії Серхіо Рамоса. Його слова наводить Footmercato.

"Якщо Рамос хоче приїхати до нас, то за дотримання умов Крузейру він може вести переговори з нами. Ми поговоримо з ним. Можливо, він перейде до нас, тому що ми думаємо про придбання нового центрального захисника", — заявив Лоуренсу.

Останнім клубом Рамоса була андалусійська Севілья, за яку він минулого сезону відіграв 37 матчів та забив сім голів.

Наразі 38-річний захисник перебуває у статусі вільного агента.