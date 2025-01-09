Бразилия

Француз обрав екзотичний напрямок.

Французький півзахисник Поль Погба може продовжити свою кар'єру в бразильському Корінтіанс. Про це повідомляє UOL.

За інформацією джерела, бразильський клуб продовжує роботу над підписанням 31-річного француза, який зараз перебуває у статусі вільного агента.

Зазначається, що сам футболіст також хоче приєднатися до представника бразильської Серії А. Зараз сторони ведуть активний переговорний процес, який найближчим часом повинен бути успішно завершений.

Нагадаємо, Поля Погба дискваліфікували за вживання забороненої речовини на чотири роки, проте Спортивний арбітражний суд (CAS) скоротив термін дискваліфікації до 18 місяців. Футболіст зможе повернутися до тренувань вже цього місяця.