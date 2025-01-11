Бразилия

Чемпіони Бразилії тепер мають домовлятись із донеччанами.

Бразильський центральний півзахисник Марлон Гомес долучився до складу донецького Шахтаря рік тому в якості трансферу з Васко да Гама за 12 млн євро.

За цей час 21-річний виконавець провів 31 матч за "гірників", забивши чотири голи та віддавши чотири гольові передачі.

Шахтар розраховував на його подальший продаж з отриманням прибутку кудись у напрямку західної Європи, однак, судячи з останніх повідомлень, погляд самого гравця спрямований на повернення до батьківщини.

Чемпіон Бразилії та володар трофею Копа Лібертадорес Ботафого домовився з футболістом про потенційний перехід найближчим часом.

Наразі питання полягає в тому, чи погодиться на цей трансфер Шахтар, і наскільки бразильські співрозмовники будуть згодні виконати головну забаганку українського клубу — 15 млн євро.

Враховуючи інфляцію в Бразилії, за рік вартість Марлона збільшиться з 64 до 93 млн бразильських реалів.

ЗМІ вказують на те, що повномасштабна війна в Україні є ключовим рушієм до бажання гравця залишити Шахтар, хоча той загалом задоволений періодом виступів у нашій країні.