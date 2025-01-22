Бразилия

Барселона трохи заробить на цьому невдалому трансфері.

Бразильський центральний нападник Вітор Роке на початку минулого року перейшов до каталонської Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 30 млн євро.

Однак заграти в складі "блаугранас" ані під орудою Хаві, ані з Гансом-Дітером Фліком на чолі, 19-річний виконавець так і не зумів, тож нову кампанію почав у оренді в севільському Бетісі.

Як не дивно, у складі "зелено-білих" у гравця все в порядку з результативністю — сім голів та дві гольові передачі за 27 матчів, що є непоганими показниками для фактично першого нормального сезону в Ла Лізі.

Утім, європейська пригода Роке може несподівано обірватись, якщо бразильському Палмейрасу вдасться спокусити Барселону сумою в 27 млн євро, яку клуб запропонував за 80% економічних прав на гравця.

Наразі перемовини перебувають у самому зародку.