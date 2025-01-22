Барселона трохи заробить на цьому невдалому трансфері.
Вітор Роке, Getty Images
22 січня 2025, 14:20
Бразильський центральний нападник Вітор Роке на початку минулого року перейшов до каталонської Барселони з Атлетіко Паранаенсе за 30 млн євро.
Однак заграти в складі "блаугранас" ані під орудою Хаві, ані з Гансом-Дітером Фліком на чолі, 19-річний виконавець так і не зумів, тож нову кампанію почав у оренді в севільському Бетісі.
Як не дивно, у складі "зелено-білих" у гравця все в порядку з результативністю — сім голів та дві гольові передачі за 27 матчів, що є непоганими показниками для фактично першого нормального сезону в Ла Лізі.
Утім, європейська пригода Роке може несподівано обірватись, якщо бразильському Палмейрасу вдасться спокусити Барселону сумою в 27 млн євро, яку клуб запропонував за 80% економічних прав на гравця.
Наразі перемовини перебувають у самому зародку.