Бразилия

"Пітбуль" нарешті залишить в спокої ноги своїх суперників.

41-річний бразилець Феліпе Мело оголосив про закінчення професійної ігрової кар'єри.

"Сьогодні я завершую одну з найважливіших глав свого життя — кар'єру футболіста.

Це були неймовірні роки, сповнені битв та досягнень, але, перш за все, роки, протягом яких я бачив, як у кожному моєму кроці виконується божий задум. Все, що я пережив, кожен момент був спрямований його рукою, і я безмежно вдячний за привілей займатися улюбленою справою", — написав Мело в Instagram.

Останнім клубом Феліпе Мело був бразильський Флуміненсе, з яким він взяв Кубок Лібертадорес у 2023 році. У цьому турнірі він також двічі перемагав із Палмейрасом.

Також бразилець відомий за своїми виступами у складі Альмерії, Фіорентини, Ювентуса, Інтера та Галатасарая.

На рахунку Мело 22 матчі та два забитих м'ячі за національну збірну Бразилії.