Бразилия

Чергова перемога команди зіркового нападника на внутрішній арені.

Сантос напередодні здобув перемогу у домашньому матчі чвертьфіналу бразильської Паулісти проти РБ Брагантіну.

Ця зустріч розпочиналась із влучного удару зіркового нападника "біло-чорних" Неймара із штрафного вже на дев’ятій хвилині.

Після цього команди продовжували гру на рівних, навіть не зважаючи на другий гол господарів за авторством Жоао Шмідта одразу після перерви.

Таким чином Сантос вийшов до півфіналу Паулісти, де також гратимуть Корінтіанс, Палмейрас та переможець пари Сан-Паулу — Новорізонтіну.