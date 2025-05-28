Бразилия

Керівник бразильського клубу прокоментував трансферні чутки.

Португальський супербомбардир Кріштіану Роналду може найближчим часом залишити аравійський Ан-Наср та приєднатись до одного з бразильських клубів, аби зіграти на Клубному чемпіонаті світу — така новина з’явилась у ЗМІ перед великим турніром, проте наразі жодних подробиць із цього приводу досі немає.

Серед команд, які перелічували журналісти, був і Фламенгу, де нині на посаді виконавчого директора працює добре відомий українському вболівальнику за часів роботи в донецькому Шахтарі Жозе Боту, який і прокоментував ці чутки щодо власної команди.

"Дати Роналду контракт на місяць? Моя ідея та ідея тренера Філіпе Луїса полягає в іншому. Ми маємо дуже чіткі цілі, уключно з перемогою в чемпіонаті, а також спробами виграти Копа Лібертадорес та Кубок Бразилії. Спробувати виграти всі трофеї, якщо це буде можливо.

Тож ми не розглядаємо приїзд гравця, чи то Кріштіану Роналду, чи будь-кого іншого, лише для того, щоб зіграти на Клубному чемпіонаті світу. Ми не думаємо, що на рівні команди це матиме позитивний вплив", — заявив португальський функціонер.

Тим часом у Роналду 35 голів, чотири гольові передачі в 41 матчі в поточному сезоні.