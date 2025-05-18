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Попереду важкі перемовини з Ан-Насром.

Зірковий португальський нападник Кріштіану Роналду перебуває на шляху до феноменального показника в 1000 голів за професійну кар’єру та наразі виступає за аравійський Ан-Наср.

Однак уже за півтора місяці контракт 40-річного виконавця з клубом має добігти до завершення, і жодних зрушень щодо продовження цієї угоди не було.

Тим часом португалець та його клуб у цьому сезоні згаяли можливість здобути вже 11 трофей за часи перебування Роналду на Близькому Сході.

Це створює додаткову напругу поміж сторонами під час перемовин щодо можливого продовження контракту, і наразі Ан-Наср більше схиляється до завершення співпраці.

Але Роналду все одно не залишиться без пропозицій на трансферному ринку й наразі його агенти вже мають варіант із Бразилії.

Назва клубу не розкривається, але відомо, що колектив братиме участь на Клубному чемпіонаті світу вже цього літа.

Бразилію на турнірі в США представлятимуть Палмейрас, Ботафогу, Фламенгу та Флуміненсе.

Нагадаємо, що Роналду — нині найбільш оплачуваний спортсмен світу за версією Forbes.