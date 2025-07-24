Бразилия

Європейська частина кар’єри добігла до завершення.

Іспанський центральний півзахисник Сауль Ньїгес тривалий час асоціювався з мадридським Атлетіко, де минули найкращі часи його кар’єри, однак останні два сезони гравець проводив у оренді в складах лондонського Челсі та андалузької Севільї.

Зрештою, 30-річний виконавець цього літа завершив трудові відносини з "матрацниками" та вирішив кинути собі новий виклик у кар’єрі.

Сауль погодився поїхати до Бразилії в якості вільного агента заради виступів за місцевий Фламенгу.

"Червоно-чорні" оголосили про підписання контракту з гравцем до 2028 року.

За Атлетіко іспанець у підсумку провів 427 матчів, забив 48 голів та віддав 26 гольових передач.