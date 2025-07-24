Європейська частина кар’єри добігла до завершення.
Сауль, x.com/Flamengo
24 липня 2025, 10:14
Іспанський центральний півзахисник Сауль Ньїгес тривалий час асоціювався з мадридським Атлетіко, де минули найкращі часи його кар’єри, однак останні два сезони гравець проводив у оренді в складах лондонського Челсі та андалузької Севільї.
Зрештою, 30-річний виконавець цього літа завершив трудові відносини з "матрацниками" та вирішив кинути собі новий виклик у кар’єрі.
Сауль погодився поїхати до Бразилії в якості вільного агента заради виступів за місцевий Фламенгу.
"Червоно-чорні" оголосили про підписання контракту з гравцем до 2028 року.
За Атлетіко іспанець у підсумку провів 427 матчів, забив 48 голів та віддав 26 гольових передач.