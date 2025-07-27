Бразилия

Захисник лише рік пограв у Італії.

Бразильський фланговий захисник Емерсон Роял минулого літа перейшов із лондонського Тоттенгема до італійського Мілана за 15 млн євро, але кампанія з усього 1868 хвилинами в 26 матчах для нього навряд чи може вважатись успішною.

У підсумку, коли "россонері" очолив Массіміліано Аллегрі, 26-річний виконавець вирішив не випробовувати долю та подався на пошуки іншого клубу.

І отримав пропозицію з рідної Бразилії, де на початку кар’єри виступав за Понте Прету, Сан-Паулу та Атлетіку Мінейру, а тепер на нього очікує участь у проєкті Фламенгу.

9 млн євро заплатили "червоно-чорні" за гравця, із яким підписали контракт до кінця 2028 року.